Les équipes de secours de la Direction régionale de la protection civile de Kairouan sont intervenues, ce vendredi 1er décembre 2023, suite à un accident de la route au niveau du carrefour Marina de la délégation de Kairouan Nord.

L’accident a impliqué une voiture et une moto et a fait deux blessés, dont l’état de santé est divers et variable. Ils ont été secourus et transportés à l’hôpital régional, où un médecin a confirmé le décès d’un jeune homme de 29 ans.