La Tunisie célèbre la Journée internationale des personnes handicapées

La Tunisie célèbre, à l’instar de la communauté internationale, la Journée internationale des personnes handicapées, qui correspond au 3 décembre de chaque année, sous le signe “Les personnes handicapées doivent contribuer à la prise de décision, notamment au niveau local”.

Le ministère des affaires sociales a souligné, dans un communiqué publié à cette occasion, que la Tunisie a réalisé de grands progrès dans la mise en place d’un arsenal législatif conforme aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et à la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2032, ajoutant que les efforts se poursuivent en vue de réviser les programmes et des stratégies liés à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

La Tunisie a entamé, selon la même source, la réforme du système d’éducation spécialisée à travers la création du centre

international pour la promotion des personnes handicapées et s’emploie à faire respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé, soulignant que l’action se poursuit en vue de garantir l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

La protection des personnes handicapées figure au cœur de la politique sociale en Tunisie, lit-on de même source. La Constitution du 25 juillet 2022 fait obligation à l’Etat de protéger les personnes handicapées contre toute discrimination et de prendre des mesures qui garantissent leur pleine intégration dans la société.

Le communiqué rappelle l’engagement de la Tunisie qui préside la 16ème conférence des Etats parties à la convention des droits des personnes handicapées aux Nations Unies, à mobiliser tous les moyens afin de garantir les droits des personnes handicapées en partenariat avec les organisations et les associations actives dans ce domaine.

Créée en 1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations unies (ONU), la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre de chaque année à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.