Dalila Msaddek renvoyée en justice dans une nouvelle affaire

Le bureau des avocats des politiciens arrêtés dans l’affaire du complot a annoncé, mercredi 29 novembre 2023, qu’après moins de 24 heures de l’audition de son membre, l’avocate Dalila Msaddek, elle a été renvoyée par le parquet général de la cour d’appel de Tunis pour enquête dans une nouvelle affaire en vertu du décret 54 et des articles 13, 87 de la loi sur la protection des données personnelles et 315 du code pénal.

Le bureau a ajouté dans un communiqué publié mercredi qu’il a été informé par la section régionale des avocats de Tunis que la date de l’audition a été fixée au 5 décembre 2023 devant le juge d’instruction du bureau 35 du tribunal de première instance de Tunis.

Le bureau de la défense a affirmé que “cette nouvelle affaire reflète une cible claire et directe pour Dalila Msaddek et le bureau avec tous ses membres, dans le but de les intimider, de les effrayer et de les empêcher d’exercer leur mission de défense en soutien aux prisonniers politiques”, selon le texte du communiqué.

Le bureau a également annoncé qu’il prendra les mesures et les mesures nécessaires pour faire face à ce qu’il a qualifié de harcèlement systématique et pour faire entendre la voix de la vérité.