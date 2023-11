La Ligue des droits de l’homme dénonce les allégations de torture physique et sexuelle à Bouhajla

Les allégations de violence et d’abus perpétrés par des agents de la garde à Bouhajla ont été rapportées par la présidente de la section locale de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Hind El Belish. Ces allégations font état d’agressions verbales, physiques, et sexuelles, qualifiées de torture, à l’encontre d’un jeune homme arrêté dans le cadre d’une opération sécuritaire liée au transport présumé d’immigrants clandestins de Bouhajla à Sfax.

La Ligue a signalé que la victime aurait subi des sévices, y compris la restriction de ses mains, des insultes, et des agressions sexuelles au sein même du quartier général de la brigade. Le procureur a ordonné l’ouverture d’une enquête pour torture. La Ligue a souligné la nécessité de poursuivre toute personne impliquée et a affirmé son engagement à défendre les droits humains, insistant sur l’illégalité et la cruauté de la torture, à la fois selon la loi tunisienne et le droit international.