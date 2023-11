Noureddine Taboubi dénonce l’arrestation du secrétaire général de l’URT à Sfax

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne de travail (UGTT) Noureddine Taboubi a dénoncé l’arrestation hier lundi, du secrétaire général de l’union régionale de travail (URT) à Sfax Youssef Aouadni et d’un nombre de syndicalistes, saluant à cette occasion, tous les syndicalistes “qui ont été victimes d’injustice et incarcérés à tort” selon ses dires.

Présidant un meeting des travailleurs au siège de l’union locale des travailleurs à Enfidha (gouvernorat de Sousse) à l’occasion de la commémoration du 73e anniversaire des évènements du 21 novembre 1950 à Enfidha, Taboubi a indiqué que les tentatives visant à porter atteinte à l’action syndicale et à nuire au dialogue social ne sont que des manœuvres orchestrées dans le but d’occulter les questions fondamentales dont notamment, la pénurie des produits alimentaires, la hausse de l’inflation et la dégradation du pouvoir d’achat.

Il a précisé que l’UGTT n’est pas hostile à la reddition des comptes à condition d’assurer un procès équitable et de respecter les institutions de l’état.

Taboubi a souligné dans une déclaration à la TAP que l’UGTT, qui est la plus grande organisation nationale, maintient le cap du militantisme et poursuivra son action à travers ses programmes et ses structures pour atteindre ses objectifs.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UGTT a annoncé que la commission administrative de l’UGTT examinera, au cours d’une réunion qui se tiendra jeudi prochain, le projet de budget 2024 qui a-t-il dit, n’est pas différent des projets précédents.

“Le projet de budget 2024 focalise sur la fiscalité et ne présente pas d’alternatives pour la création de la richesse, le renforcement du développement et de l’employabilité” a-t-il mentionné.

Taboubi avait rappelé, dans son allocution prononcée au début de ce meeting, le contexte socio-politique des événements du 21 novembre 190 à Enfidha au cours desquels 5 ouvriers sont tombés en martyrs dont une femme et 60 ouvriers blessés suite aux affrontements avec le colonisateur après une grève dans une ferme agricole.

Une cérémonie a été organisée au carré des martyrs d’Enfidha au cours de laquelle la Fatiha a été récitée à la mémoire des martyrs.