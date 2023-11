L’Agence mondiale antidopage (AMA) a donné à l’Agence nationale antidopage de Tunisie (ANAD) jusqu’au 8 décembre prochain pour obéir aux recommandations approuvées par l’AMA avant de prendre des sanctions pour non respect des dispositions du Code mondial antidopage, selon un rapport publié par l’agence mondiale, à l’issue des réunions de son comité exécutif et de son conseil d’administration à Montréal (Canada) tenues les 16 et 17 novembre.

Il convient de noter que l’Agence mondiale antidopage a approuvé une série de sanctions contre trois organisations antidopage nationales de trois pays, dont celle de la Tunisie.

L’AMA a approuvé des sanctions qui seront mises en œuvre si l’ANAD ne respecte pas les conditions fixées pour régler la situation.

Delon un communiqué de l’agence mondiale, l’ANAD perdra les privilèges de l’Agence Mondiale Antidopage, jusqu’à ce que les conditions soient remplies selon la norme internationale de conformité du Code mondial antidopage.

Par ailleurs, les représentants de l’ANAD ne seront éligibles à aucun projet ni aucun poste de membre d’un conseil d’administration de l’AMA ou de tout autre comité ou organe.

Selon les sanctions proposées, qui restent reportées au 8 décembre prochain, en cas de non respect de ces conditions, l’ANAD sera empêchée d’accueillir tout événement organisé ou co-organisé par l’Agence mondiale antidopage, tandis que ses représentants ne seront autorisés à participer à aucun programme destiné aux observateurs indépendants de l’AMA, au programme de sensibilisation ou à tout autre programme ou activités de l’instance mondiale.

Si les sanctions sont appliquées, l’agence tunisienne ne recevra aucun financement de la part de l’Agence Mondiale pour le développement d’activités ou la participation à des programmes spécifiques.

Les représentants de l’ANAD ne seront pas éligibles non plus pour siéger aux conseils d’administration, comités ou autres organes jusqu’à ce que les dispositions du Code mondial antidopage soient respectées.

Aussi, la Tunisie pourra être privée d’accueillir des championnats et événements régionaux, continentaux et mondiaux, et le drapeau tunisien ne sera pas hissé lors des championnats et événements régionaux, continentaux et mondiaux organisés par des instances internationales (autres que les Jeux olympiques et paralympiques)

Selon le même communiqué, le drapeau national ne sera pas hissé aux Jeux olympiques et paralympiques, tant que les conditions ne seront pas remplies.

L’agence TAP a contacté des responsables de l’Agence nationale antidopage et du ministère de la Jeunesse et des Sports pour commenter les décisions et publiera les éclaircissements dès qu’elle les aura obtenues.