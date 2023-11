Sécheresse en Tunisie : une diminution de 94% de la pluviométrie dans la plupart des régions du pays

Entre le 1er septembre et le 15 novembre 2023, les précipitations enregistrées dans l’ensemble du pays n’ont atteint en moyenne que 1,5 millimètre, soit une diminution de plus de 94% par rapport à la moyenne habituelle pour cette période. Les régions nord-est et nord-ouest ont enregistré les quantités de pluie les plus importantes, avec respectivement 7,2 mm et 5,4 mm.

Les recettes des barrages ont chuté de manière significative, atteignant seulement 20,7 millions de mètres cubes, comparées à 241,5 millions de mètres cubes à la même période l’année précédente et 51,4 millions de mètres cubes entre septembre et novembre 2022.

Ces recettes proviennent principalement des précipitations, avec 87,9% dans le nord, 9,9% dans le centre et 2,3% dans le sud.

Le stock total dans les barrages est de 520,3 millions de mètres cubes jusqu’au 15 novembre 2023, en baisse par rapport aux 676,5 millions de mètres cubes enregistrés à la même période en 2022. Cela représente une baisse de 30,4% par rapport à la moyenne des trois années précédentes, évaluée à 747,6 millions de mètres cubes.

Environ 90,8% du stock se trouve dans le nord, 8,6% dans le centre et 0,6% dans le sud du pays. Jusqu’au 15 novembre 2023, les barrages étaient remplis à hauteur de 22,5% de leur capacité totale.

Ces informations montrent une diminution significative des précipitations et des réserves en eau, ce qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l’eau pour divers usages au niveau national.