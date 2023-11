Sécheresse à Béja : l’union des agriculteurs sonne l’alarme pour une gestion de crise

Le président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche à Béja, Chokri Djebbi, a souligné l’impératif de déclarer l’état d’urgence hydrique et d’engager toutes les parties prenantes face à la crise de l’eau que traverse le pays, ainsi que de rationaliser la consommation d’eau dans les mois à venir.

En marge de la journée régionale de sensibilisation sur l’économie et la rationalisation de la consommation d’eau, face aux changements climatiques et à la pénurie d’eau, Djebbi a expliqué que le stock d’eau au barrage de Barrage El-Barrak est désastreux, n’ayant pas été réapprovisionné depuis 40 ans, selon ses termes.

Cette déclaration intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la rareté des ressources hydriques dans la région de Béja et au-delà. Les appels à une gestion plus responsable de l’eau et à des mesures d’urgence deviennent de plus en plus pressants, soulignant la nécessité d’une action concertée et immédiate.