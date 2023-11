Elections locales : 243 candidatures à Tunis 1

Quelque 243 candidats aux élections des conseils locaux prévues le 24 décembre prochain ont présenté leurs dossiers dans la circonscription électorale de Tunis 1.

Ils sont répartis comme suit : 217 candidats directs et 26 par tirage au sort propre aux candidats porteurs de handicap.

Selon Ridha Guizani, directeur régional de la direction sectorielle des élections de Tunis 1, les candidatures sont comme suit : 20 candidatures directes et une candidature par tirage au sort à El Ouardia, 18 candidatures directes et deux par tirage au sort à Bab Bhar et 19 candidatures directes et deux par tirage au sort à Bab Souika.

Dans une déclaration, vendredi, à la TAP, il a ajouté que 15 candidatures directes et 3 par tirage au sort ont été enregistrées à Jbel Jloud, 12 candidatures directes et 3 par tirage au sort à Sidi Béchir, 33 candidatures directes et 2 par tirage au sort à Sidi Hassine, 22 candidatures directes et 3 par tirage au sort à El Hrairia, 17 candidatures directes et une seule par tirage au sort à Cité Ezzouhour (Tunis), 12 candidatures directes et une seule par tirage au sort à Sejoumi, 24 candidatures directes et 5 par tirage au sort à El Kabaria et, enfin, 25 candidatures directes et 3 par tirage au sort à la Médina.

Les élections des conseils locaux seront organisées dans 88 circonscriptions électorales rattachées à Tunis 1 et 11 conseils locaux seront élus dans les délégations d’El Hrairia, Ezzouhour, Sejoumi, Kabaria, la Médina, El Ouardia, Bab Bhar, Bab Souika, Jbel Jloud, Sidi Béchir et Sidi Hassine, selon la même source.

Guizani a, par ailleurs, rappelé que la liste préliminaire des candidats retenus sera publiée et affichée le 13 novembre courant avant l’ouverture des dépôts de recours.

Tout candidat peut fournir les documents manquant à son dossier pendant la période du traitement des demandes de candidature par les instances régionales, soit du 7 au 12 novembre courant, a-t-il ajouté.