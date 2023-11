Italie : Lazio-Roma tête d’affiche de 12e la journée

C’est après les derbys de Milan et de Turin, le duel le plus attendu et passionné du football italien : la Lazio accueille dimanche (18h00) l’AS Rome au stade Olympique qu’ils partagent.

La Lazio a remporté les deux dernières éditions, mais la Roma reste en tête du bilan avec 68 victoires pour 51 défaites (65 nuls).

La Roma (7e) et la Lazio (10e un point derrière) ont en commun deux techniciens à forte personnalité, Jose Mourinho et Maurizio Sarri. “Mou” a lancé les hostilités d’une de ses piques légendaires : “Il y a une différence de mentalité entre un entraîneur qui a gagné 26 titres comme moi et un autre qui en a seulement quelques uns à son actif”.

Le week-end pourrait être plus paisible pour le quatuor de tête opposé à des adversaires de la seconde partie du tableau. L’AC Milan se déplace à Lecce (13e), après avoir impressionné en Ligue des champions en renversant le Paris SG (2-1).

Il lui faut maintenant confirmer en championnat où ils reste sur deux défaites et un nul qui l’ont fait rétrograder à la 3e place.

Le leader, l’Inter Milan, reçoit Frosinone (11e), son dauphin la Juventus Cagliari (17e) et le champion en titre Naples (4e) Empoli (19e).

Le programme de la 12e journée:

Vendredi 10 novembre

(18h30) Sassuolo – Salernitana

(20h45) Genoa – Hellas Vérone

Samedi 11 novembre

(15h00) Lecce – AC Milan

(18h00) Juventus Turin – Cagliari

(20h45) Monza – Torino

Dimanche 12 novembre

(12h30) Naples – Empoli

(15h00) Udinese – Atalanta Bergame

Fiorentina – Bologne

(18h00) Lazio Rome – AS Rome

(20h45) Inter Milan – Frosinone.