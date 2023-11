Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux ce soir

Le temps sera, partiellement nuageux, ce soir, avec des chutes de pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 13 et 18°c au nord et sur les hauteurs et entre 18 et 23°c dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort près des côtes et au sud, accompagné localement de tourbillons de sables.

La mer sera très agitée. Les bulletins de mise en garde de l’INM, demeurent en vigueur pour les activtés de navigation et de pêche.