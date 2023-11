L’UGTT appelle l’Organisation Internationale du Travail à lever le blocus sur Gaza

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a adressé une lettre au Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) aujourd’hui, lundi 6 novembre 2023, en réaction à la déclaration de l’OIT sur la question palestinienne et les massacres en cours à Gaza. Dans cette lettre, l’UGTT a appelé l’OIT à exercer son influence et ses pouvoirs pour renforcer et soutenir les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu immédiat et à lever le blocus sur Gaza.

L’UGTT a également encouragé l’OIT à travailler en faveur de l’accès des habitants de Gaza à une aide humanitaire sans restrictions ni conditions, notamment en fournissant de l’eau, de la nourriture, de l’électricité, et des médicaments, conformément au contenu de la lettre de l’UGTT.

L’UGTT a qualifié la déclaration de l’OIT sur la situation à Gaza de “floue et ambiguë”, soulignant qu’elle représente un recul par rapport aux principes de l’OIT en faveur de la justice, de la liberté et de l’égalité, comme indiqué dans la lettre de l’UGTT.

L’UGTT a également demandé au Directeur Général de l’OIT de présenter un rapport annuel sur les conditions de travail en Palestine occupée et sur les conditions de vie en général.