Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce le lancement de deux nouveaux projets

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a annoncé, ce lundi, le lancement des projets ” Cloud sectoriel ” et ” Système d’information intégré ” et ce, dans le cadre de la stratégie nationale de transition numérique.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, le ministre a signalé que ces deux projets, uniques en leur genre, seront financés partiellement par la banque mondiale et permettront au ministère de bien stocker et traiter toutes les données outre la digitalisation de tous les services universitaires.

De son côté, Saoussen Krichène, directrice générale du Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK), a indiqué que le projet Cloud Sectoriel bénéficiera à 13 universités tunisiennes.

” Piloté par le CCK, ce projet vise à répondre aux besoins croissants de la communauté universitaire en matière de services numériques de haute qualité, de capacité de stockage, de traitement des données, notamment dans le domaine de Big Data et de l’intelligence Artificielle (AI) “, a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, le projet du Système d’information intégré consiste à mettre en place un portail unique qui regroupera tous les services fournis au profit des enseignants, des chercheurs, des étudiants et du personnel administratif.

A noter que le projet Cloud sectoriel est mis en place par Prologic et Huawei et est piloté par le Centre de calcul Khawarizmi.

Il permettra de soutenir et de renforcer l’infrastructure numérique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, à travers les solutions et les logiciels technologiques innovants.