60 malades de Sejnane et de Nefza ont bénéficié d’opérations chirurgicales gratuites de la cataracte

Une soixantaine de citoyens des délégations de Sejnane à Bizerte et de Nefza à Béja ont bénéficié, la semaine dernière, d’opérations chirurgicales gratuites de la cataracte et ce, suite à la caravane pluridisciplinaire organisée par l’association ” One day one dream ” en partenariat avec le ministère de la santé.

Les opérations chirurgicales ont eu lieu à l’hôpital universitaire Mohamed Tahar Maamouri à Nabeul et dans une clinique privée à la capitale, a fait savoir Dorra Gara, présidente de l’association dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon la même source, les malades ayant bénéficié de ces interventions (60 chirurgies de la cataracte et 3 laser YAG) ont été identifiés lors de la caravane pluridisciplinaire organisée à la fin du mois d’octobre dernier à Sejnane et à Nefza.

En effet, une trentaine de médecins de différentes spécialités avaient assuré les consultations au profit de plus de 3000 personnes.