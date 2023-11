Atelier régional à Sfax sur la réforme du système éducatif et de l’enseignement

Les participants à l’atelier régional sur la réforme du système éducatif et de l’enseignement, organisé samedi à Sfax à l’initiative du bureau national de l’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) ont convenu à l’unanimité que les secteurs de l’éducation et de l’enseignement ne nécessitent pas une réforme mais une nouvelle vision en phase avec notre époque et une mutation qualitative à plusieurs niveaux.

Le président de l’OTEF Mahmoud Meftah a indiqué dans une déclaration à la TAP que le processus éducatif nécessite une nouvelle approche et des réformes fondamentales notamment au niveau de l’infrastructure, du temps scolaire, des programmes scolaires et du budget.

Il a souligné la nécessité d’augmenter le budget alloué au ministère de l’éducation pour atteindre 20 pc du budget de l’état afin d’introduire des réformes fondamentales dans le secteur éducatif, précisant que 90 pc du budget du ministère sont destinés au paiement des salaires.

Les participants à cet atelier régional venus de Sfax, Gabes, Médenine, Tataouine, Kébili, Gafsa et Tozeur se sont répartis sur 5 groupes et émis des propositions concernant les cinq axes de la consultation nationale sur la réforme du secteur éducatif à savoir: l’éducation de la petite enfance et la protection de la famille, les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le temps scolaire, la coordination et la complémentarité entre l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, la qualité de l’enseignement et la technologie numérique et l’égalité des chances et l’apprentissage tout au long de la vie