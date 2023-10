Tunisie : Les avocats organisent une “Journée de colère nationale” pour dénoncer les crimes de guerre sionistes

Une manifestation baptisée “Journée de colère nationale” s’est tenue, jeudi, à l’initiative de l’Ordre des avocats de Tunisie pour dénoncer les crimes de guerre commis à Gaza et les crimes contre l’humanité perpétrés par les forces d’occupation sionistes à l’encontre du peuple palestinien.

Des avocats, des représentants de partis politiques et d’organisations nationales ainsi qu’un grand nombre de citoyens se sont rassemblés devant le Palais de Justice en scandant des slogans hostiles à la normalisation avec l’entité sioniste et en dénonçant l’agression sioniste contre Gaza, et les crimes commis à l’encontre les enfants et le peuple palestiniens.

Des rassemblements similaires ont été aussi organisés dans l’ensemble des tribunaux tunisiens en soutien à la “résistance” palestinienne.

Le bâtonnier de l’Ordre, Hatem Meziou, a déclaré à la presse que l’Ordre national des avocats a entrepris, en coordination avec le barreau palestinien, de collecter des preuves au sujet des victimes et des crimes commis par l’entité sioniste afin de les présenter prochainement au Procureur général de la Cour pénale internationale (CPI).

Il a indiqué que vingt-quatre avocats sont tombés en martyrs depuis le début de l’agression sioniste contre Gaza.

Et d’ajouter que le barreau poursuivra ses actions pour mettre au jour les violations des droits humains et les crimes commis à l’encontre les Palestiniens et oeuvrera à poursuivre leurs auteurs.

La Cour pénale internationale, a-t-il souligné, doit faire preuve d’impartialité et sans aucun parti pris et de poursuivre ce que le procureur a entrepris, rappelant que ce dernier avait ouvert une enquête sur la situation en Palestine et les crimes de guerre qui y sont commis, et ce, conformément à l’article 5 du Statut de Rome de la CPI.

Il a estimé que la Cour pénale internationale est, pour sa part, appelée de toute urgence à rassembler les preuves et documenter les crimes de guerre, reconnaissant toutefois “l’ardeur de la tâche” face à un dispositif infernal et une machine de guerre sioniste qui repose sur la désinformation et la déformation des faits.

Il a dans ce sens fustigé le rôle des médias sionistes, américains et occidentaux, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dissimuler la vérité.