Vague de chaleur : le mercure grimpe jusqu’à 46°C en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé une hausse notable des températures en Tunisie à partir de demain, mardi 18 juin 2024. Cette vague de chaleur devrait durer jusqu’à jeudi 20 juin inclus. Les températures dépasseront les normales saisonnières de 7 à 13 degrés Celsius sur l’ensemble du pays.

Selon les prévisions détaillées de l’INM, les maximales atteindront :

Mardi 18 juin : Entre 32°C et 44°C Mercredi 19 juin : Entre 33°C et 46°C Jeudi 20 juin : Entre 30°C et 43°C

Le vent sirocco est également attendu durant cette période, accentuant la sensation de chaleur.

L’INM recommande aux citoyens de prendre des précautions pour se protéger de la chaleur, notamment en évitant les sorties inutiles aux heures les plus chaudes de la journée, en s’hydratant régulièrement et en portant des vêtements amples et clairs. Il est également important de prêter attention aux personnes âgées et aux enfants, qui sont plus vulnérables aux effets de la chaleur.

Cette vague de chaleur s’inscrit dans un contexte de changement climatique global, qui tend à augmenter la fréquence et l’intensité des épisodes de chaleur extrême. Il est important de se rappeler que ces événements peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé et l’environnement.