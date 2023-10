Kaïs Saïed s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu vendredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

L’entretien a porté sur la participation de la Tunisie aux travaux du Conseil de la Ligue arabe, au Caire (Egypte), et du conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique, à Jeddah (Arabie Saoudite).

Les contacts entrepris par le ministre des Affaires étrangères avec plusieurs de ses homologues pour défendre le droit légitime des palestiniens ont également été abordés.

Le chef de l’Etat a réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie en faveur du droit légitime des Palestiniens à récupérer leurs terres occupées et d’établir leur Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Cité dans un communiqué de la présidence, le président Saïed a déclaré que “le mouvement sioniste mondial cherche à changer totalement la carte du Moyen-Orient”. Les flottes qui se dirigent vers la Méditerranée orientale et le déploiement militaire sans précédent indiquent que la question ne concerne pas seulement la Palestine, mais “un nouveau partage ou une nouvelle Déclaration Balfour”.

Il a appelé le ministre des Affaires étrangères à renforcer l’action diplomatique, avec toutes les forces vives nationales et avec les défenseurs des droits dans le monde, pour mettre fin aux crimes et massacres perpétrés à Gaza et saper ainsi toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens afin que “la Palestine et la Umma ne revivent pas le scénario d’une nouvelle Nakba”.