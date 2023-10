La confédération générale tunisienne du travail (CGTT), a appelé mercredi les peuples arabes et musulmans ainsi que les organisations des droits humains à se soulever contre l’attaque barbare et les crimes abominables perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien frère.

La CGTT a appelé à protester afin de stopper une injustice historique à l’encontre du peuple palestinien depuis 75 ans, citant l’attaque de la nuit de mardi contre l’hôpital Almamdani, qui a fait des centaines de martyrs parmi les palestiniens frères.

Dans un communiqué rendu public, la CGTT a dénoncé les agressions sionistes criminelles contre les civils innocents à Gaza soulignant que ce sont des crimes de guerre conformément à la loi internationale et nécessitant une traduction devant la justice des dirigeants de l’entité sioniste.

La CGTT a appelé les pays arabes à cesser toute normalisation avec l’entité sioniste et à renvoyer l’ambassadeur sioniste de leur territoire. Elle a également sollicité les gouvernements arabes à faire recours à l’arme du pétrole et du gaz et à geler les relations avec les pays occidentaux complices avec l’entité sioniste dans le but de mettre fin aux attaques barbares et rendre justice au peuple palestinien.