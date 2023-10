Agression sur Gaza : L’Ordre national des avocats de Tunisie porte plainte auprès de la CPI

L’Ordre national des avocats de Tunisie a annoncé, mercredi, la tenue de la première réunion de la commission juridique, formée mardi, pour attester des crimes commis par l’entité sioniste, déposer des plaintes et engager des poursuites contre les dirigeants sionistes auprès de la Cour pénale internationale.

L’Ordre des avocats avait annoncé, mardi, la formation d’une commission juridique regroupant des spécialistes, parmi les juristes, les historiens et les sociologues, ainsi que des représentants des organisations nationales et de la commission nationale de soutien à la résistance palestinienne.

Ils sont chargés de lister les violations commises par l’entité sioniste et de déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale dans la perspective d’enquêter sur les génocides commis dans la bande de Gaza et sur les territoires palestiniens et de poursuivre en justice les dirigeants et militaires sionistes.

Selon un communiqué de l’instance, l’Ordre a décidé d’adresser des courriers au Secrétaire général des Nations Unies, à l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis et à tous les ambassadeurs des pays qui soutiennent l’attaque sioniste contre le peuple palestinien en protestation contre ” les positions honteuses face au génocide et aux crimes commis contre l’humanité, ainsi qu’à la politique de deux poids deux mesures “.

L’Ordre a dénoncé la position ” de spectateur complice à l’égard de la guerre menée par les sionistes contre le peuple palestinien “.

L’Ordre des avocats a, en outre, déclaré le reste de la semaine des ” journées de colère ” face aux crimes de guerre sionistes, appelant tous les avocats à manifester, ce mercredi, dans tous les gouvernorats et à prendre part aux mouvements qui seront décidés par les sections régionales.

Et de préciser, la Maison de l’Avocat sera ouverte pour accueillir les dons financiers et en nature.