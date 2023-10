Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a annoncé la création d'” un état d’urgence médiatique ” pour lutter contre les fausses informations Dans une déclaration publiée mercredi, le syndicat a appelé tous les médias tunisiens publics et privés ainsi que la presse associative à la création d’une unité centralisée qui assure une diffusion unifiée des événements dans les territoires occupés et leurs rebondissements en Tunisie et au niveau arabe et international.

Le syndicat affirme que la plate-forme Tunisfact sera, également, utilisée pour vérifier les informations relatives à l’actualité palestinienne, à lutter contre les pratiques de la presse occidentale dans son traitement de la guerre menée par l’entité sioniste contre Gaza et à épingler les informations trompeuses relayées aux fins de leurrer l’opinion publique mondiale.

Le syndicat affirme avoir chargé l’unité de monitoring de rédiger des rapports sur les violations subies par les journalistes palestiniens

Dans sa déclaration, le SNJT réitère son entière adhésion aux mouvements de protestations qu’ils soient syndicaux, populaires, civils ou politiques, menés en soutien aux Palestiniens.

Le Syndicat des journalistes a indiqué coordonner avec les forces vives de la société civile pour l’envoi de correspondances aux représentations européennes et américaines en Tunisie afin de les inciter à assumer les conséquences de leur soutien militaire et diplomatique à la machine de guerre sioniste.

Le Syndicat a déclaré oeuvrer pour la formation d’une large coalition médiatique composée de journalistes tunisiens et arabes afin de lancer un observatoire visant à relever les infractions des médias occidentaux à la déontologie professionnelle et à lever le voile sur la politique de deux poids deux mesures pratiquée contre les Palestiniens.