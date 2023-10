Le ministère de la santé a appelé les citoyens à se faire vacciner contre la grippe saisonnière afin de réduire le risque de complications graves, notamment, chez les sujets à risque, faisant savoir que le vaccin est, actuellement, disponible en quantités suffisantes dans les centres de santé de base et les officines.

Dans un communiqué, le ministère a ajouté qu’il est possible de recevoir en même temps le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin contre le Covid-19.

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), la grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë causée par des virus grippaux qui circulent dans toutes les parties du monde et peuvent toucher les personnes de toutes les tranches d’âge.

Le virus se transmet facilement d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires et de petites particules produites lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent.

La plupart des personnes guérissent de la fièvre et d’autres symptômes en une semaine sans avoir besoin de soins médicaux. Toutefois, la grippe peut entraîner une maladie grave ou le décès, en particulier dans les groupes à haut risque comme les très jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les agents de santé et les personnes présentant de graves problèmes de santé (diabète, obésité, asthme, problèmes cardiaques, respiratoires…)

Elle se caractérise par l’apparition brutale de fièvre, de toux (généralement sèche), de maux de tête, de douleurs musculaires et articulaires, d’un malaise général, de mal de gorge et d’écoulement nasal. La toux peut être sévère et durer deux semaines ou plus. La période d’incubation est d’environ deux jours.