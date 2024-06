Ariana : Journée de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme

Le commissariat régional de la jeunesse et des sports à l’Ariana a organisé dimanche en coordination avec la fédération tunisienne des sports pour tous, une journée de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme ayant pour slogan “No smoking…Ariana is moving” avec la participation d’un grand nombre d’associations sportives.

Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux dangers du tabagisme et à l’importance des activités sportives pour venir à bout de ce phénomène qui a pris de l’ampleur notamment chez les jeunes et les adolescents et causé plusieurs maladies graves telles que les maladies pulmonaire et cardiovasculaires.

En Tunisie, une personne sur deux parmi les hommes fume ou est un ancien fumeur alors que le taux des fumeurs parmi les jeunes de la tranche d’âge 12-18 ans ne cesse d’augmenter, selon les déclarations du président de la commission de lutte contre le tabagisme à l’hôpital Habib Thameur Dr Sofiene Kamoun.

Chaque année la Tunisie enregistre plus de 12 mille décès liés à la consommation du tabac et plus de 5 mille accidents cardio-vasculaires.

En marge de cette manifestation, des ateliers de dessin et d’arts plastiques ont été organisés pour sensibiliser les jeunes aux dangers du tabagisme outre des activités de loisirs, des spectacles d’animation de rue et des compétitions sportives.

A noter que la maison des jeunes de l’Ariana avait organisé hier samedi une conférence régionale intitulée ” le sport, la santé et les méfaits du tabagisme” au cours de laquelle plusieurs interventions ont été présentées par des médecins, des spécialistes et experts en matière de prévention des risques liés à la consommation des stupéfiants.