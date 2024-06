Aïd El-Idha : Ouverture à la Manouba d’un point de vente de moutons du sacrifice au kilo

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonêm Belaâti a assuré la disponibilité de plus d’un million de moutons du sacrifice, rappelant que les besoins des Tunisiens ne dépassaient pas 600 mille têtes de moutons.

Lors de l’inauguration samedi d’un point de vente de moutons du sacrifice au kilo dans la région de Saïda de la délégation de Oued Ellil,(gouvernorat de Manouba), le ministre a souligné que l’agriculteur et l’éleveur, en contribuant aujourd’hui à la dynamisation du secteur, bénéficieront d’un appui de l’Etat, notamment en fournissant du fourrage par l’Office national des fourrages nouvellement mis en place.

Il a mis en exergue, à cette occasion, les accords signés par l’Office avec la Banque Tunisienne de Solidarité et la Banque Nationale Agricole pour financer l’approvisionnement en fourrage, en particulier en faveur des petits éleveurs, qui représentent 85% des agriculteurs.Le point de vente au kilo à Saida, fruit d’une collaboration entre l’Office de l’élevage et du pâturage et le Groupement Interprofessionnel des viandes Rouges et du Lait (GIVLAIT) compte le deuxième point de vente au niveau du Grand Tunis, après avoir fixé le prix référentiel des moutons de sacrifice à 21,900 dinars/kilo vif, en attendant l’ouverture d’autres points de vente dans d’autres régions.

Le directeur général du GIVLAIT Kamel Rjéibi a considéré que ce point de vente, qui a enregistré une grande affluence, contribue à ajuster les prix et à lutter contre le monopole et la spéculation, préservant ainsi aussi bien le pouvoir d’achat des consommateurs que les droits des éleveurs dans le cadre de l’équité et tout en assurant l’équilibre entre l’offre et la demande.