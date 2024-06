Le temps sera globalement peu nuageux. Le vent sera faible puis modéré. Il se renforcera relativement dans l’après-midi près de la côte Nord.La mer sera peu agitée, puis localement agitée au Nord et agitée puis un peu agitée sur le reste du littoral.

Les températures maximales varieront entre 27 et 32 degrés sur les hauteurs et les régions côtières, et entre 33 et 37 dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.