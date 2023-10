Un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien, victime de la machine de guerre sioniste, a eu lieu tenu, lundi, à l’initiative du Syndicat national des journalistes tunisiens à Tunis. Y ont pris part des journalistes, des activistes de la société civile et l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Hael Al Fahoum.

Brandissant des drapeaux palestiniens, les participants ont crié des slogans condamnant les attaques sanglantes des forces d’occupation israélienne et soutenant la liberté en Palestine. Ils ont aussi dénoncé les atrocités commises par l’armée d’occupation israélienne “au vu et au su du monde entier”.

Le nouveau président du SNJT, Zied Dabbar, a déclaré que ce rassemblement est organisé en soutien aux Palestiniens et à la cause palestinienne.

Tout en fustigeant haut et fort les crimes de guerre perpétrés à l’encontre du peuple palestinien à Gaza, Zied Dabbar a tenu à rappeler que “la machine meurtrière du sionisme prend pour cible les journalistes pour les museler et cacher ainsi la vérité”.

Il a précisé que le syndicat des journalistes tunisiens est en contact permanent avec les organisations professionnelles des médias et de la presse, régionales et internationales, pour défendre le droit des journalistes exerçant dans les territoires palestiniens occupés à assurer la couverture des évènements et garantir leur sécurité lors de l’exercice de leur profession.

Selon le Syndicat des journalistes palestiniens, 11 journalistes sont décédés et plus de 20 ont été blessés depuis le début de l’agression israélienne sur Gaza, le 7 octobre.

L’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hael Al Fahoum, a salué le soutien constant des journalistes tunisiens à la cause palestinienne, les appelant à lever le voile sur les atrocités et les graves abus commis à l’encontre des enfants palestiniens et le déplacement forcé des familles palestiniennes.

Il a dénoncé la campagne de désinformation des médias occidentaux. Ces derniers diffusent des images de victimes parmi les enfants palestiniens en prétendant qu’il s’agit d’enfants israéliens, a-t-il expliqué.

Et d’ajouter qu’Israël mène dans la bande de Gaza une guerre sans merci, des raids d’une ampleur sans précédent et de crimes contre l’humanité dans une tentative de liquider la cause palestinienne et spolier à jamais les droits légitimes du peuple palestinien.