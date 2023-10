Gaza : Israël tue de sang-froid 70 civils palestiniens dans un acte meurtrier

Une nouvelle tragédie a frappé la ville de Gaza ce vendredi soir, avec un bilan tragique de dizaines de citoyens palestiniens tués et environ 200 blessés lors d’un acte meurtrier perpétré par les forces d’occupation israéliennes.

Selon des sources locales, les forces d’occupation israéliennes ont ouvert le feu sur trois convois de civils à différents endroits des rues Salah al-Din et al-Rashid, alors qu’ils tentaient de se rendre au sud de la vallée de Gaza. Cette attaque a causé la mort de 70 citoyens, principalement des enfants et des femmes, et plus de 200 autres ont été blessés.

Plus tôt dans la journée, la rue Salah al-Din à Gaza avait été la cible d’un bombardement israélien, forçant des centaines de personnes à quitter leurs foyers.

Des témoins oculaires ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes avaient largué des tracts depuis des avions de combat, ordonnant aux habitants de quitter le nord de la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza, qu’ils avaient qualifié de “cercle de feu”. Les résidents étaient priés de se rendre dans la zone au sud de Gaza. Cependant, au cours de leur déplacement, les forces israéliennes ont commencé à bombarder la rue principale menant à cette zone.

Selon des sources concordantes, un certain nombre de civils ont été blessés à la suite de ces attaques qui ont ciblé les déplacés. La situation reste critique et témoigne de la violence qui persiste dans la région, avec des appels à mettre fin à la spirale de violence et à trouver une solution pacifique au conflit israélo-palestinien.