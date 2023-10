Gaza sous l’assaut israélien : L’appel de sauvetage pour les 2 millions d’habitants (Vidéos)

La situation à Gaza devient de plus en plus critique à la suite de l’opération “Toofan al-Aqsa” menée par la résistance palestinienne en réponse à une escalade continue des attaques de l’armée israélienne. Face à cette crise humanitaire grandissante, le mouvement Hamas a lancé un appel pressant aux institutions humanitaires, médicales et caritatives, appelant à une intervention immédiate.

Dans un communiqué, le Hamas déclare : “Nous appelons toutes les organisations humanitaires, médicales et caritables de notre monde arabe, musulman et de la communauté internationale à intervenir de manière urgente.” L’objectif de cette intervention est de fournir des fournitures médicales, de l’aide humanitaire, et du carburant pour sauver plus de deux millions de Palestiniens de la mort, de la faim délibérée, et de la destruction totale de leurs infrastructures.

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, le carburant restant à Gaza, déjà assiégée depuis de nombreuses années, pourrait s’épuiser dans les prochaines heures. Il est impératif de permettre la distribution en toute sécurité de l’aide humanitaire déjà présente dans le territoire, car les ressources actuellement disponibles ne peuvent pas répondre aux besoins de la population civile à long terme.

La situation dans la bande de Gaza est extrêmement préoccupante, et il est essentiel que la communauté internationale réagisse de toute urgence pour fournir une assistance humanitaire vitale à la population qui souffre des conséquences de cette escalade des hostilités.