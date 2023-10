Le Paris SG a bien réagi après sa défaite à Newcastle et est remonté sur le podium en allant battre Rennes 3-1 dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1, qui a aussi vu l’OM se réveiller et Lyon rester englué dans la crise et les profondeurs du classement.

La journée de dimanche a aussi été malheureusement marquée par un grave incident à Montpellier, où le match contre Clermont a été définitivement arrêté pour un jet de pétard en direction du gardien auvergnat Mory Diaw.

L’auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue, alors que Diaw, sorti du terrain sur une civière, devra passer des examens lundi. Le club montpelliérain, qui menait 4-2 au moment de l’incident, risque désormais d’importantes sanctions. “C’est un sentiment de dégoût”, a réagi le président montpelliérain Laurent Nicollin.

Quelques heures plus tard, le PSG, revenu à un système en 4-3-3, a prouvé sa capacité de réaction en battant nettement Rennes, invaincu jusqu’alors en championnat, quelques jours après la gifle reçue à Newcastle en Ligue des Champions.

Un peu plus loin au classement, au 6e rang, on retrouve l’OM, qui a de son côté décroché une victoire probante contre Le Havre (3-0), la première de l’ère Gennaro Gattuso. Ce succès permet aux Marseillais de se rassurer avant la trêve internationale et après deux revers à Paris (4-0) puis Monaco (3-2).

Alors que l’OM semble donc en voie de guérison, Lyon reste de son côté en plein marasme et n’a toujours pas gagné cette saison, après son match nul 3-3 à domicile contre Lorient.