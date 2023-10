DIRECT SPORT – Allemagne : le Bayer Leverkusen bat Cologne (3-0)

Le Bayer Leverkusen a surclassé Cologne 3 à 0 dimanche après-midi dans sa BayArena, une sixième victoire en sept journées de Bundesliga qui permet à l’équipe de Xabi Alonso de s’installer en tête du championnat d’Allemagne.

Avec 19 points sur 21 possibles, le “Werkself” (surnom de l’équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) n’a perdu que deux points en Bundesliga cette saison contre le Bayern Munich, un match nul en terre bavaroise (2-2) à la mi-septembre.

Leverkusen réalise de loin le meilleur début de saison de son histoire et conserve sa première place au classement avant la trêve internationale, avec un point d’avance sur Stuttgart (18), et deux sur le Borussia Dortmund (17), tous deux vainqueurs samedi respectivement contre Wolfsburg (3-1) et l’Union Berlin (4-2).

Avec 14 points, le Bayern Munich se doit de gagner ce dimanche sur sa pelouse contre Fribourg, pour ne pas décrocher par rapport au rythme impressionnant de Leverkusen en ce début de saison.

Lors du derby de Cologne (Leverkusen se trouve en périphérie), les coéquipiers de Lukas Hradecky ont fait la différence en première période avec un mouvement collectif de classe pour ouvrir le score par Jonas Hofmann (22e).

Dix minutes plus tard, Jérémie Frimpong idéalement servi par Alex Grimaldo a doublé la mise. En seconde période, Victor Boniface a signé son septième but de la saison en Bundesliga, à la conclusion d’un contre parfaitement mené avec Hofmann et Frimpong (67e).

Leverkusen a géré en fin de rencontre, la septième disputée en l’espace de 24 jours, une période intense avec six victoires (trois en Bundesliga, deux en Ligue Europa et une en Coupe) et un match nul.