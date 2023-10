Kaïs Saïed s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

L’entrevue a été l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité de parachever au plus vite le mouvement diplomatique et consulaire et “d’oeuvrer à ce que les ambassades et les consulats assument leur pleine et entière responsabilité s’agissant de représenter comme il se doit la Tunisie, de défendre ses intérêts et de fournir des prestations de qualité aux Tunisiens à l’étranger”, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République.

La rencontre a également permis de débattre des relations de la Tunisie avec son environnement régional et international.

A ce titre, le chef de l’Etat a réitéré son attachement au respect de la souveraineté de la Tunisie, soulignant que “la Tunisie ne cèdera jamais aux pressions”.

“La souveraineté de l’Etat est au delà de toute autre considération, a-t-il déclaré, ajoutant que la Tunisie n’accepte de traiter avec ses partenaires que dans un esprit “d’égal à égal” et dans le cadre du “respect mutuel”, selon la même source.