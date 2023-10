DIRECT SPORT – Ligue 1 : Deux chocs à l’affiche de la 6e journée

Stade Tunisien-Etoile du Sahel et Espérance de Tunis-U Monastir seront les deux chocs de la sixième journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end.

Dans l’affiche de la poule A, le Stade Tunisien (2e, 8 points) accueillera l’Etoile du Sahel (3e, 7 points) dans l’objectif de renouer avec la victoire après deux nuls successifs et de retrouver la tête du classement.

De leur côté, les étoilés, auréolés d’une belle qualification en phase de poules de la Ligue des champions aux dépens des FAR du Maroc (aller 1-0, retour 2-1), tenteront de continuer sur leur lancée pour s’installer dans le fauteuil de leader.

Stadistes et étoilés restent néanmoins tributaires de la performance du leader béjaois (9 points) à domicile face à l’EGS Gafsa (5 points).

Les Cigognes cherchent en effet à aligner un quatrième succès d’affilée pour conforter leur postition en tête du tableau. Mais ils devront faire avec les nouveaux promus, qui courent toujours derrière leur première victoire en dehors de leur base.

Dans le troisième match de la journée, le C.Africain (4e, 6 points), brillamment qualifié en phase de poules de la Coupe de la Confédération, se rendra à Soliman à la recherche de son deuxième succès en Ligue 1 qui mettra fin à une série de trois matches nuls consécutifs.

Les coéquipiers de Wissem Yahia devront en revanche rester vigilants chez une équipe locale qui sera dans l’obligation de victoire sur sa propre pelouse après un bilan négatif de quatre défaites de suite.

Dans le match au sommet de la poule B, l’Espérance de Tunis offrira l’hospitalité à l’US Monastir à Radès, dans l’objectif de se détacher de son adversaire et de s’emparer du fauteuil du leader.

La mission ne semble pas de tout repos pour les sang et or, sans entraîneur depuis le départ de Mouine Chaabani et de son adjoint Mejdi Traoui, et qui devront affronter l’une des meilleures lignes d’attaque (10 buts) qui cherche à son tour à rentrer avec un résultat positif qui conforterait sa place en tête du classement.

A Metlaoui, l’équipe de la place (4e, 6 points) accueillera le CA Bizertin, qui la talonne avec 2 points avec l’intention de remporter un nouveau succès qui la rapprocherait du trio de tête. Mais les visiteurs conduits par leur nouveau coach, Maher Kanzari, tenteront de rentrer avec un résultat rassurant pour s’éloigner du bas du classement.

A Tataouine, le match opposant les deux derniers du classement, l’US Tataouine (2 points) et l’AS Marsa (1 point) sera placé sous le signe de la victoire et rien d’autre que la victoire, aussi bien pour les locaux que pour les visiteurs.

. POULE A

Samedi 7 octobre :

Au Bardo (15h00) :

Stade Tunisien – Etoile du Sahel

A Soliman (15h00) :

AS Soliman – Club Africain

Dimanche 8 octobre :

A Béja (15h00) :

O. Béja – EGS Gafsa fac

Exempt : US Ben Guerdane

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. O. Béja 9 4 3 0 1 5 5 0

2. S. Tunisien 8 5 2 2 1 9 6 +3

3. ES Sahel 7 4 2 1 1 6 3 +3

4. C. Africain 6 4 1 3 0 3 2 +1

. USB Guerdane 6 5 2 0 3 3 4 -1

6. EGS Gafsa 5 4 1 2 1 3 5 -2

7. AS Soliman 0 4 0 0 4 2 6 -4

. POULE B

Samedi 7 octobre :

A Radès (17h30) :

Espérance de Tunis – US Monastir

Dimanche 8 octobre :

A Tataouine (15h00) :

US Tataouine – AS Marsa

A Metlaoui (15h00) :

ES Metlaoui – CA Bizertin

Exempt : CS Sfaxien

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 10 4 3 1 0 10 5 +5

. Espérance 10 4 3 1 0 6 3 +4

3. CS Sfaxien 9 5 3 0 2 6 2 +4

4. ES Métlaoui 6 4 2 0 2 6 6 0

5. CA Bizertin 4 4 1 1 2 1 4 -3

6. US Tataouine 2 5 0 2 3 3 8 -5

7. AS Marsa 1 4 0 1 3 1 5 -4