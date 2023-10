Google doodle célèbre la fête des professeurs

La page d’accueil de Google, visible ce jeudi 05 octobre 2023 dans la région MENA célèbre la fête des professeurs.

La Journée des enseignant(e)s a lieu chaque année pour célébrer les enseignants à travers le monde. Elle commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d’enseignement et d’apprentissage. La Journée des enseignant(e)s est célébrée depuis 1994.

La Journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail et l’Internationale de l’éducation.