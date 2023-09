Tremblements de terre matinaux : Égypte, Libye et Tunisie secouées en 24 heures, un état d’alerte

Une série de secousses telluriques a récemment ébranlé les côtes sud de la Méditerranée, en particulier en Égypte, en Libye et en Tunisie, selon les rapports des autorités gouvernementales de ces trois pays.

Le séisme en Tunisie : L’une des dernières secousses enregistrées a eu lieu en Tunisie, où deux villes côtières, Sousse et Monastir, ont été touchées par un tremblement de terre d’une magnitude de 3,8 sur l’échelle de Richter. L’Institut national de la météorologie a confirmé que cette secousse a eu lieu ce mercredi, à 03h35, heure locale. L’épicentre a été localisé à 35,84 degrés de latitude nord et 10,7 degrés de longitude est, au large des côtes de Sousse et de Monastir. Heureusement, aucune perte en vies humaines ni dommages matériels significatifs n’ont été signalés.

La situation en Égypte et en Libye : Bien que le séisme en Tunisie ait attiré l’attention, il convient de noter que d’autres secousses ont également été signalées en Égypte et en Libye au cours des dernières 24 heures. Ces tremblements de terre étaient de magnitude légère à modérée, mais ils soulèvent des questions sur la préparation et la résilience de la région face à de futurs événements sismiques.

Les autorités locales, les organismes de surveillance sismique et les experts en géologie sont actuellement mobilisés pour évaluer la situation et mettre en place des mesures visant à renforcer la sécurité sismique dans ces pays côtiers de la Méditerranée.