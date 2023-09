Tunisie – ARP : Bouderbala reçoit le député français Benjamin Haddad

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu, mardi, au Palais du Bardo, Benjamin Haddad, député de l’Assemblée nationale française (Membre de la Commssion des Affaires étrangères).

Bouderbala a appelé à intensifier la coopération entre les pays des deux rives de la méditerranée en vue de faire face aux défis communs, en particulier la migration irrégulière et ses conséquences sur la sécurité de la région, indique un communiqué du Parlement.

Le président du Parlement s’est félicité des liens de coopération établis entre la Tunisie et la France, d’autant plus que la France est le premier partenaire économique et social de la Tunisie.

Par ailleurs, Bouderbala a fait part de la volonté de renforcer la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays, à travers les visites parlementaires mutuelles et l’échange d’expertise.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les développements politiques que connaît la Tunisie depuis l’élaboration de la Constitution de 2022 et les compétences attribuées à l’ARP et au Conseil national des régions et des districts, lit-on de même source.

De son côté, le député français a réitéré la disposition de son pays à continuer de soutenir la Tunisie dans la réalisation de ses objectifs sur les plans social et de développement.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’assesseur du président de l’ARP chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la Migration, Ezzedine Tayeb.