Le nombre des participants à la plateforme électronique relative à la consultation nationale sur la réforme éducative, élaborée par le ministère de l’éducation a dépassé les 18 mille jusqu’à samedi à 14h.

Selon les données publiées, samedi sur cette plateforme https://e-istichara.edu.tn/home#stats après son lancement hier vendredi, 18 mille 394 personnes ont émis leurs avis et propositions sur la réforme du secteur éducatif et l’enseignement, soit 12 577 hommes et 5770 femmes.

La consultation nationale sur la réforme du secteur éducatif comprend 5 axes majeurs à savoir: “l’éducation de la petite enfance et la prise en charge familiale”, “les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le calendrier scolaire”, “la coordination entre les systèmes d’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur”, “la qualité de l’enseignement et les technologies numériques” et “l’égalité des chances et l’apprentissage à vie”.

Selon le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, la consultation nationale sur la réforme éducative se déroule sur une période de deux mois afin de recueillir les avis et propositions de tous les tunisiens sur la réforme de l’enseignement en Tunisie.