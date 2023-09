La plateforme électronique relative à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, https://e-istichara.edu.tn/home#stats, a été ouverte, aujourd’hui vendredi.

Elaborée par le ministère de l’éducation pour sonder l’opinion des citoyens et prendre connaissance de leurs propositions concernant la réforme de l’éducation, la consultation s’articule autour de cinq axes essentiels à savoir “l’éducation de la petite enfance et la protection de la famille”, “les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le temps scolaire”, “la coordination et la complémentarité entre l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur”, “la qualité de l’enseignement et la technologie numérique” et “l’égalité des chances et l’apprentissage tout au long de la vie “.

La consultation nationale sur la réforme du système éducatif s’étendra sur deux mois dans le but d’explorer les avis des Tunisiens et leurs propositions en matière de réforme du système éducatif en Tunisie.