Espérance de Tunis : Mouine Chaabani ne sera pas du voyage en Côte d’Ivoire pour des raisons de santé

L’entraîneur de l’Espérance de Tunis, Mouine Chaabani, ne sera pas du voyage avec son équipe pour la Côte d’Ivoire à l’occasion de son match du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions qui l’opposera dimanche à l’AS Douanes.

“Après les examens complémentaires et les contrôles effectués ce mercredi par Chaabani, et à la demande de son propre médecin, notre coach Moine Chaabani a décidé de ne pas se déplacer avec la délégation en Côte d’Ivoire pour éviter toute complication qui pourrait survenir en cas de voyage par avion”, explique le club, sur sa page officielle facebook.

La même source précise que “Chaabani a assisté au cours de la semaine à toutes les réunions techniques et tactiques et à la séance de visionnage de l’adversaire et il continuera à coordonner avec les membres du staff technique pour arrêter le programme du reste de la préparation en Tunisie et en côte d’Ivoire”.

“Il reprendra ses activités normales dès le retour de l’équipe de Côte d’Ivoire”, ajoute le club.