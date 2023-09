Un ancien ministre en garde à vue dans une affaire de corruption liée au secteur pétrolier

L’ancien ministre de l’Énergie et de l’Industrie, Mohamed Lamine Chakhari, a été placé en garde à vue par les agents de la deuxième Brigade centrale des crimes financiers de la Garde nationale de l’Aouina, sur mandat du Parquet auprès du Pôle judiciaire financier. Cette mesure intervient dans le cadre d’une enquête en cours liée à des allégations de corruption financière et administrative ainsi que de blanchiment d’argent.

Cette affaire est étroitement liée à l’arrestation précédente de l’ancien ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, et de certains anciens responsables d’une entreprise pétrolière nationale. Les autorités enquêtent sur des soupçons de corruption qui auraient gangrené cette entreprise, causant ainsi des préjudices financiers importants.

La décision de placer Mohamed Lamine Chakhari en garde à vue s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour lutter contre la corruption et restaurer l’intégrité dans le secteur de l’énergie et de l’industrie en Tunisie. Les détails précis de cette enquête sont encore en cours de clarification, et la justice travaille afin de faire la lumière sur les allégations et de déterminer la responsabilité des personnes impliquées.