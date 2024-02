Tunisie : Cinq gouvernorats touchés par des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable

Les régions alimentées par le système d’eau du Nord des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax enregistreront des perturbations dans la distribution d’eau potable du 8 au 19 février 2024, selon l’annonce de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution de l’Eau, mardi.

La société d’exploitation et de distribution de l’eau a expliqué, dans un communiqué, que la société d’exploitation des canaux et des pipelines d’eau du Nord et la direction générale des barrages et des travaux hydrauliques majeurs ont programmé l’arrêt de l’exploitation du canal Mjerdah – le Nord pour des travaux de maintenance, au cours de la période mentionnée, afin de réhabiliter le barrage Al-Aroussia. Elle a souligné que ces travaux entraîneront une pénurie dans les ressources en eau alimentant le système hydrique de Leïla – le Nord et le littoral, ainsi que Sfax.

Elle a ajouté que la réhabilitation du barrage Al-Aroussia s’inscrit dans le cadre du programme de maintenance annuelle visant à garantir l’approvisionnement en eau potable de manière régulière, en particulier pendant l’été 2024.

La société a confirmé que la date de reprise normale de la distribution d’eau potable dans les régions concernées sera annoncée après la fin des travaux et la remise en service du canal Mjerdah – le Nord.