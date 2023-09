Rentrée scolaire en Tunisie : 5000 cahiers scolaires subventionnés découverts chez un trafiquant

Le 8 septembre 2023, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Manouba, en Tunisie, a émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un marchand de fournitures scolaires. L’homme a été arrêté à Tborba après la découverte de 5000 cahiers scolaires subventionnés qu’il avait stockés en vue de leur monopolisation et de leur spéculation à l’approche de la rentrée scolaire, selon des sources informées citées par Mosaïque FM.

Les informations disponibles indiquent qu’un signalement a été reçu par les agents de la brigade de recherche et d’inspection de la Garde nationale de Tborba, soupçonnant un trafiquant de fournitures scolaires d’utiliser des canaux illégaux pour s’approvisionner en vue de monopoliser et de spéculer sur le marché, profitant de la prochaine rentrée scolaire.

Suite à la surveillance des activités du trafiquant, les agents de la brigade de recherche et d’inspection de la Garde nationale de Manouba ont perquisitionné un entrepôt qui lui appartenait. Là, ils ont découvert plus de 5000 cahiers scolaires subventionnés, cachés et non destinés à la vente, mais plutôt à être utilisés pour la spéculation sur le marché. Les factures d’approvisionnement présentaient également des dates ultérieures à la date de la perquisition.

Le trafiquant a été placé en détention et présenté au juge d’instruction, qui a émis un mandat de dépôt à son encontre dans le cadre de cette affaire.