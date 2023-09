Tunisie : Appel aux parents à vérifier la situation juridique des crèches et des jardins d’enfants

Le ministère de la famille, de la femme de l’enfance et des personnes âgées a appelé les parents à jouer pleinement leur rôle et à ne pas inscrire leurs enfants dans des espaces anarchiques tout en veillant à vérifier la situation juridique des crèches et des jardins d’enfants avant d’inscrire leurs enfants.

Cet appel intervient dans le cadre des efforts déployés afin de préserver l’intérêt suprême de l’enfant et de garantir une rentrée scolaire de qualité dans ces établissements, précise un communiqué du ministère rendu public jeudi.

Le ministère souligne que dans cadre des efforts déployés afin de soutenir les parents et les aider à vérifier la situation juridique des crèches et des jardins d’enfants et à lutter contre le phénomène des espaces anarchiques accueillant illégalement des enfants, une liste des espaces pour enfants autorisés par l’Etat est mise à la disposition du public sur le site http://toufoula.femme.gov.tn/parent//.

Le ministère, a également introduit en coopération avec le ministère de l’éducation, les différents jardins d’enfants privés respectant la loi en vigueur, au système national réservé à l’inscription des enfants en classe préparatoire.

Une décision entre le ministère de la famille et celui de l’intérieur, a été approuvée récemment visant un appui aux rôles des comités régionaux pour contrôler et lutter contre les espaces anarchiques qui accueillent illégalement des enfants sans autorisation ni respect du cahier des charges organisant le secteur.

Environ 112 décisions de fermeture d’espaces anarchiques pour enfants ont été prises au cours de la période écoulée dont 88pc ont été réalisées, selon le ministère de la famille qui a souligné son attachement à accroitre les efforts afin de consacrer le principe d’égalité des chances en matière d’accès à une éducation préscolaire de qualité.