L’association Afreecane organise un marathon le 17 septembre

L’association Afreecan organise en collaboration avec United Gulf Financial services-North Africa organise un marathon le 17 septembre 2023 au Lac 1 pour sensibiliser les citoyens aux dangers du décrochage scolaire.

Anis Mabrouki, organisateur de cette manifestation chargé de la logistique, a déclaré à la TAP que ce marathon est destiné aux participants âgés de 12 ans et plus, pour courir en 3 distances : 10 et 5 et 1,5 km précisant que des médailles seront remises aux lauréats.

“Les recettes de cette manifestation iront à l’une des écoles primaires dans le gouvernorat du grand Tunis et seront consacrées à l’aménagement d’un stade sportif à l’intention des élèves de cette école” a-t-il affirmé.

Il a indiqué que cette manifestation vise à réhabiliter un plus grand nombre d’écoles étant donné que la dégradation de l’infrastructure des établissements scolaires et les difficultés du transport sont à l’origine du décrochage scolaire.

A noter que les organisateurs de cette première session ont collecté la somme de 30 mille dinars qui seront consacrées au réaménagement de la salle d’informatique au profit des élèves de l’école primaire de Sejnane (gouvernorat de Bizerte).