US Open : Jabeur au bout de ses forces pour passer en huitièmes de finale

Ons Jabeur, 5e mondiale et finaliste l’an dernier, a encore bataillé pendant 2h56 samedi pour battre la Tchèque Marie Bouzkova (31e) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3 et se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

“Ca a été très dur ! Combien j’ai dû faire d’amorties pour la faire courir…”, a commenté la Tunisienne de 29 ans qui affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (23e) pour tenter de se hisser en quarts de finale.

Toujours en quête d’un titre du Grand Chelem après avoir perdu trois finales, Jabeur est malade et physiquement affaiblie depuis le début du tournoi.

En trois matches à Flushing Meadows, Jabeur aura passé 7h06 sur le court, joué deux fois en trois sets, disputé trois tie-breaks et un total de 91 jeux.

En comparaison, la tenante du titre Iga Swiatek a mis 3h21 pour atteindre les huitièmes, et n’a joué que 45 jeux.

Face à une adversaire qui s’est pourtant blessée à la jambe durant le deuxième set, elle a dû faire preuve d’une énorme volonté pour s’imposer, d’autant qu’elle a commis énormément de fautes directes (63 contre 31 pour Bouzkova).

Visiblement pas dans son assiette, Jabeur a concédé la première manche sur une double faute.

Puis, dans la deuxième, la Tchèque s’est blessée à une jambe dans un échange et a dû se faire soigner hors du court au changement de côté à 4-3 pour Jabeur.

A son retour, elle semblait incapable de se mouvoir normalement et au bord des larmes.

Ce handicap aurait dû être rédhibitoire face à une adversaire comme Jabeur au toucher magique et aux variations diaboliques.

Sauf que la Tunisienne a commis tellement de fautes que Bouzkova a recollé à 5-5 et emmené le set au tie-break, remporté par Jabeur d’un smash rageur.

“C’est toujours difficile de jouer contre une joueuse blessée, a-t-elle expliqué. A la fin du deuxième set, j’ai décidé de prendre le jeu à mon compte, de mettre plus d’intensité et de la faire courir le plus possible, même si ce n’est pas beau de faire ça à une joueuse blessée… Mais elle remettait tout et je me suis même demandé si elle était vraiment blessée”.

Dans le troisième set, Jabeur a immédiatement pris le service de Bouzkova (2-0) mais cette dernière, qui a retrouvé sa mobilité, a débreaké dans la foulée et recollé à 2-2.

La Tunisienne a alors aligné trois jeux consécutifs pour mener 5-2 et servir pour le match à 5-3. Bouzkova a sauvé deux balles de match mais s’est inclinée sur la troisième en envoyant un coup droit dans le filet.