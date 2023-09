Sfax : Démarrage de la campagne de collecte et d’échange des livres usagés

La campagne de collecte et d’échange des livres usagés et des cahiers a démarrée dimanche devant les municipalités de Chihia et Sakiet Ezzit, à l’initiative de l’association “Helmat El Ajyel” à Sfax et se poursuivra jusqu’au 16 septembre courant.

Dans le cadre de cette initiative à vocation éducative et sociale, organisée à l’occasion de la rentrée scolaire, une campagne similaire sera organisée du 5 au 10 septembre courant devant la municipalité de Gremda, a indiqué le responsable de ce projet Ahmed Chaabène.

“Ces campagnes illustrent les efforts déployés par l’association “Helmat El Ajyel” pour la valorisation des livres usagés dans le contexte de la baisse du pouvoir d’achat des familles ayant des enfants scolarisés” a-t-il dit.

Cette première journée de la campagne de collecte dans sa 10e édition, a comporté plusieurs titres programmés dans les différents niveaux d’enseignement à partir de la 7e année de l’enseignement de base jusqu’au baccalauréat, outre une quantité de papier et de cahiers utilisés et recyclables.

La responsable chargée des statistiques au sein de cette association, Ritej Turki a précisé que les quantités de papiers collectés sont transférés vers une usine de recyclage de papiers, relevant que cette opération constitue une source de revenus pour cette association lui permettant de lancer des projets sociaux, la réhabilitation des écoles ou l’acquisition de concentrateurs d’oxygène pendant la période du coronavirus.

” Environ 6 mille personnes ont bénéficié de cette campagne ainsi que 300 élèves habitant hors du gouvernorat de Sfax à travers leur établissements scolaires dont le collège de Mahdia, le lycée secondaire d’El Jem, le lycée secondaire de Kasserine et les enfants des villages SOS.