Bundesliga : Leipzig s’impose face à l’Union Berlin

Le RB Leipzig s’est imposé dimanche face à Union Berlin (3-0), en clôture de la 3e journée du championnat d’Allemagne, laissant le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen seuls aux commandes de la Bundesliga.

Leipzig, qui inflige à l’Union sa première défaite à domicile en Bundesliga depuis plus de 18 mois, a trouvé la faille dans la défense berlinoise à la 51e minute sur une superbe frappe de Xavi Simons, idéalement servi par Benjamin Henrichs à l’entrée de la surface de réparation.

En supériorité numérique après l’exclusion de Kevin Volland à la 64e minute, les hommes de Marco Rose se sont mis à l’abri dans les dernières minutes grâce à un doublé de Benjamin Sesko réalisé en l’espace de deux minutes (85e et 87e).

Leipzig se joint ainsi à la longue liste de six équipes à la 3e place de la Bundesliga avec six points et deux victoires, derrière le duo de tête composé par le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, seuls avec un parcours sans faute de trois victoires au soir de la troisième journée.