Dhafer L’Abidine rayonne aux côtés de Tuba Büyüküstün en couverture de Elle Arabia

Dans le dernier numéro de Elle Arabia, les lecteurs sont accueillis par un spectacle époustouflant mettant en vedette deux icônes : l’acteur tunisien Dhafer L’Abidine et la star turque Tuba Büyüküstün. Ensemble, ils illuminent la couverture dans une séance de photos à couper le souffle, revêtant les magnifiques bijoux et accessoires de la dernière collection de la prestigieuse maison de joaillerie Cartier.

Dhafer L’Abidine, reconnu pour son charme magnétique et son talent polyvalent, partage la scène avec la célèbre Tuba Büyüküstün, mondialement connue pour son rôle emblématique de Lamis dans le feuilleton à succès “Sanawat al Dhayaa”. Cette collaboration transfrontalière réunit deux cultures et talents distincts, créant ainsi une fusion saisissante entre la Tunisie et la Turquie.

Ce partenariat inattendu entre les deux acteurs de renom n’est pas seulement une célébration de la beauté et du glamour, mais également une rencontre de deux univers artistiques qui continuent de captiver des millions de téléspectateurs à travers le monde. La couverture Elle Arabia célèbre la diversité culturelle et artistique, montrant comment la créativité et le talent transcendent les frontières géographiques.