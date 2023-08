Le temps sera passagèrement nuageux, ce mardi. Ces nuages seront progressivement denses avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies localement intenses sur les régions de l’extrême Nord, avec des chutes locales de grêle, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 25 et 31 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 32 et 38 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée, à localement houleuse au nord et agitée sur le reste des côtes.