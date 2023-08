Les températures se situeront, samedi, entre 30 et 35 degrés aux régions côtières Est et sur les hauteurs ouest, et entre 36 et 42 degrés ailleurs, avec des coups de sirocco localement, selon un bulletin de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Le vent soufflera faible à modéré. Sa vitesse se renforcera relativement, l’après midi, près de côtes Est. La mer sera peu agitée à agitée, l’après-midi, au côtes Est du pays.