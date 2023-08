Ligue 1 (2e journée) : Le CA et l’EGS Gafsa se neutralisent en concédant le nul vierge

Le Club africain et l’EGS Gafsa se sont neutralisés en concédant le nul vierge en match avancé de la 2e journée (Groupe A) de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Le match note-t-on, a connu une excellente prestation du gardien gafsois Ali Ayari, homme du match sans conteste, qui a effacé au moins quatre buts.

Après ce nul, le C Africain prend provisoirement la tête du classement du groupe avec 4 points, tandis que l’EGS Gafsa se maintien en 4e position avec un seul point au compteur.

Voici les résultats:

Samedi 26 août

Poule A

Stade de Radès :

Club Africain 0

EGS Gafsa 0

Mardi 29 août

Stade de Sousse :

Etoile du Sahel – US Ben Guerdane

Mercredi 30 août

Stade du bardo :

Stade Tunisien – Olympique de Béja

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. C. Africain 4 2 1 1 0 1 0 +1

2. S Tunisien 3 1 1 0 0 2 1 +1

. O. Béja 3 1 1 0 0 2 1 +1

4. EGS Gafsa 1 1 0 1 0 0 0 0

5. USB Guerdane 0 1 0 0 1 0 1 -1

. AS Soliman 0 1 0 0 1 1 2 -1

. ES Sahel 0 1 0 0 1 1 2 -1

Poule B

Dimanche 27 août

Stade de la Marsa :

AS Marsa – CS Sfaxien

Stade de Bizerte :

CA Bizertin – US Monastir

Stade de Tataouine :

US Tataouine – Espérance de Tunis

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. CS Sfaxien 3 1 1 0 0 2 0 +2

. ES Tunis 3 1 1 0 0 1 0 +1

. ES Métlaoui 3 1 1 0 0 1 0 +1

4. CA Bizertin 0 1 0 0 1 0 2 -2

. US Monastir 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Tataouine 0 1 0 0 1 0 1 -1

. AS Marsa 0 1 0 0 1 0 1 -1